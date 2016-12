Gobierno colombiano y FARC están a un paso de firmar la paz

BOGOTA, sep (Agencias) - El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC firmaron el miércoles un acuerdo sobre justicia transicional, que fue catalogado por varios sectores del país como un hecho histórico, pues el punto firmado no era el último, pero si tal vez el más polémico, por lo que se vislumbra que las partes firmarán en seis meses un acuerdo de paz.

Durante los últimos dos años y diez meses, el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han mantenido negociaciones que buscan poner fin al conflicto armado interno que vive el país sudamericano desde más de 50 años, y que han dejado más de siete millones de víctimas. Las partes mantienen las negociaciones en La Habana, Cuba.

En el documento firmado por las partes acordaron que hubiera Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y además, los rebeldes reiteraron su intención en materia de reparación de sus víctimas.

Las partes acordaron crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que estará integrada por magistrados colombianos y eventualmente extranjeros. Dicho tribunal impondrá penas de entre cinco y ocho años, pero los rebeldes que no reconozcan sus delitos y resulten culpables serán condenados hasta a 20 años de cárcel.

Analistas consultados por Xinhua expresaron su confianza en el acuerdo firmado, en el que las partes acordaron crear la Jurisdicción Especial para la Paz, que se conformará, según el presidente Juan Manuel Santos, "en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, respetando los lineamientos del derecho internacional a los que Colombia está obligado".

El analista político Fernando Giraldo, de la privada Universidad Javeriana de Bogotá, expresó que muchos ciudadanos han calificado el acuerdo entre el gobierno y las FARC como "desafortunado", pues están pidiendo justicia, pero para poder concretar la paz debe haber algo de "impunidad" en las negociaciones.

"La obligación del gobierno es concretar la paz a como dé lugar (...). Así haya algo de impunidad y así no se pueda lograr todo lo que se quiere. Esa esa la obligación del gobierno. Por tanto, lo que están pensando los ciudadanos no es lo que el gobierno está pensando", afirmó Giraldo a Xinhua.

Según el analista político, el acuerdo firmado entre el gobierno de Santos y las FARC es uno de los más importantes y controvertidos por lo que se salió de un "cuello de botella", y ahora a las partes les queda otro tipo de acuerdos que pueden ser más fáciles de negociar.

"Para poder llegar a la paz hay que perdonar muchas cosas y no se puede basar en el odio y en la venganza. Porque si el objetivo es encontrar la paz, entonces tiene que ser otro tipo de justicia, que se aplique, que han acordado (...) obviamente con reparación, con la promesa de no repetición, pero no se puede aplicar la justicia ordinaria", aseveró.

Giraldo descartó que la Corte Penal Internacional (CPI) no esté interesada en investigar posibles procesos luego de la firma de la paz, pues el acuerdo firmado por el gobierno y las FARC en su opinión cumple con todas las requisitos para evitar la impunidad.

Asimismo, Raúl Eduardo Sánchez, profesor de Derecho Internacional en la privada Universidad del Rosario y abogado de la Barra de Abogados de la CPI, expresó a Xinhua que el acuerdo firmando entre el gobierno y los rebeldes no permitirá la impunidad, por consiguiente, ese tribunal no investigará hechos ocurridos en el conflicto armado interno.

"La justicia transicional fue creada para las víctimas y no para las personas del común. Tal como fue diseñado y como se observa me atrevo a decir en alto grado que la Corte Penal no tendría que intervenir", comentó el jurista.

Sánchez explicó que la mayoría de las víctimas de las FARC desean saber la verdad, en vez de que los guerrilleros purguen una pena por sus delitos. Ellos desean saber porque cometieron cierto crimen o desaparición.

"Puedo asegurarle en un alto grado que las víctimas van a estar satisfechas con el acuerdo firmado. Ellos desean saber por ejemplo: dónde está la fosa común o por qué desaparecieron a uno de sus familiares (...) Considero que va a funcionar como está planeado por las partes", señaló.

El abogado de la CPI consideró que el proceso de paz se encuentra en un buen momento, y es posible que en seis meses se llegue a punto final al conflicto armado con las FARC.

Hasta el momento, las partes han llegado a los siguientes acuerdos: Desarrollo agrario, Participación política de los rebeldes, y Sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos.